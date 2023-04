Documentario per un rapper campano, il casting a Salerno: come partecipare

Casting a Salerno città, domani, 5 aprile. Per la realizzazione di un documentario su un rapper campano, Klab4 organizza una selezione rivolta a ragazzi e adulti (comparse e figurazioni speciali). L’appuntamento è per mercoledì, dalle ore 14 alle 19, al Cinema Teatro Augusteo, in piazza Giovanni Amendola. Il casting è riservato esclusivamente ai residenti nella città di Salerno dai 15 ai 50 anni.

La nota

"Non faremo provini o video ma solo fotografie. Puó presentarsi chiunque, anche persone con poca o nessuna esperienza cinematografica, ma preghiamo d'astenersi a coloro che hanno partecipato ai nostri casting negli ultimi 6 mesi. - fanno sapere gli organizzatori - I minori dovranno essere necessariamente accompagnati da un genitore. Tutti i selezionati (adulti e minorenni) se scelti, saranno contattati per girare scene, retribuiti".