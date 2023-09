Seconda stagione tv dell' "Avvocato Maliconico": partono i casting a Salerno

Per la realizzazione della seconda stagione della serie tv "Vincenzo Malinconico avvocato 2" saranno organizzazioni dei casting per la selezione di attori e attrici anche a Salerno. In particolare, si cercano uomini e donne dai 18 ai 74 anni, minori tra i 6 e i 15 anni, residenti a Salerno e provincia.

I colloqui

Le selezioni si svolgeranno venerdì 22 e sabato 23 settembre presso il Teatro Ghirelli di Salerno. Per partecipare alla selezione compilare l’apposito forum d’iscrizione: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaEV_l4lDO85skGwaQM84uBq5erw7jDfiDRnLFXa8vaNWksg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR1K4-U6R770kJENgv70a5--h4zu9bDOcUC6mL2JHVmBEn1OmJ5zAzUTVAc