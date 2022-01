Casting per i cantanti di "The Coach" presso Melodia Voice Academy, le audizioni a Salerno

Si terrà il 7 febbraio il casting per cantanti emergenti e non per il programma "The Coach" presso Melodia Voice Academy, in via Luigi Guercio 175, a Salerno.

Come partecipare

Una bella soddisfazione per la direttrice artistica Annalisa D'agosto, cantante professionista e Vocal coach per il canto lirico e moderno. Per prenotare l'audizione: 375 6108962