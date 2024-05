Lagoon world Escapade, a Cetara la festa per il 40esimo anniversario

Nella splendida cornice di Cetara, Costiera Amalfitana, i catamarani Lagoon si sono riuniti dal 17 al 19 maggio per festeggiare il 40° anniversario del cantiere Lagoon insieme al Dealer Silveri Yacht. Per celebrare il 40° compleanno del rinomato cantiere Lagoon, il dealer italiano Silveri Yacht ha radunato armatori ed equipaggi di catamarani avela Lagoon provenienti da tutta Italia per trascorrere un intero weekend di condivisione, vela e festeggiamenti in uno dei borghi più iconici della costiera amalfitana, Cetara, grazie alla fattiva collaborazione del Sindaco del comune di Cetara Fortunato Della Monica, il Comando della Capitaneria di porto di Salerno, e il Primo Maresciallo Luigi Passaniti Comandante del porto di Cetara. L’eleganza dei catamarani Lagoon, infatti, si è perfettamente fusa con la bellezza senza tempo della costiera amalfitana, patrimonio dell’umanità per i suoi paesaggi mozzafiato.

Numerosi i catamarani a vela Lagoon tra i 40 e 65 piedi di lunghezza che hanno preso parte alla “Lagoon World Escapade”, colorando di turchese il porto di Cetara. Cantiere leader nella produzione di catamarani a vela e motore, dal 1984 Lagoon ha svolto un ruolo significativo nell'aprire i mari del mondo all'insaziabile curiosità umana. Simbolo di eleganza, comfort e affidabilità in mare, sono più di 7.000 i catamarani Lagoon che navigano per i mari di tutto il mondo, consentendo ai propri armatori di raggiungere destinazioni da sogno con fiducia e affidabilità, grazie anche alla prestigiosa rete internazionale di concessionari come Silveri Yacht by Marina Charter. La Lagoon World Escapade di Cetara non è stata solo una celebrazione di traguardi raggiunti, bensì un vero e proprio tributo al legame profondo che unisce da più di venti anni il cantiere Francese Lagoon e il Concessionario italiano Silveri Yacht, punto di riferimento nella compravendita e locazione di catamarani a vela e motore, e monoscafi in Campania e su tutto il territorio nazionale. La Lagoon World Escapade di Cetara ha permesso a tutti gli equipaggi di poter navigare lungo le coste frastagliate della costiera amalfitana e vivere il fascino del borgo marinaro di Cetara, nonché di assaporare le sue pregiate specialità gastronomiche, quali ad esempio la colatura di alici, il tonno e altri prodotti omaggiati da produttori locali di grande qualità. Durante la cena e la cerimonia di premiazione degli equipaggi, le note della chitarra e del mandolino, e la musica della tradizione napoletana hanno permesso agli equipaggi di immergersi nella semplice e autentica atmosfera di Cetara.

Si ringraziano il Sindaco del comune di Cetara Fortunato Della Monica, il Comando della Capitaneria di porto di Salerno, e il Primo Maresciallo Luigi Passaniti Comandante del porto di Cetara per la collaborazione e supporto nella realizzazione di un evento di tale portata.

Si ringraziano i Partners Acqua Pazza Cetara, Delfino Battista, Mila Vuolo, La Picentina, Oro Campania, Gamar – Accessori Nautici, Superga, Robe di Kappa.