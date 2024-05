Una vera e propria lezione di legalità quella che il magistrato Catello Maresca ha regalato alle persone intervenute all’incontro - dibattito tenutosi nel pomeriggio presso l’aula consiliare del Comune di Roccapiemonte ed inserito nell’ambito della Settimana della Legalità.

L'incontro

Maresca ha presentato il suo libro dal titolo “Lo Stato vince sempre - quando capisce e vuole” e raccontato in maniera preziosa e minuziosa momenti delicati della sua vita professionale, di come arrivò con la sua “squadra” di indagine ad individuare il covo del Boss dei Casalesi Michele Zagaria, si è soffermato sul cambiamento attuale della criminalità, ha parlato del recente pentimento di Francesco Schiavone “Sandokan”, il criminale che aveva fondato il Clan dei Casalesi, ma non senza accennare anche alle difficoltà di vivere una “vita normale” in famiglia, visto che è seguito ogni giorno dagli inseparabili e importantissimi agenti di scorta. Maresca, prima di parlare al pubblico intervenuto, ha visitato anche la sede della Polizia Municipale di Roccapiemonte, struttura che è stata confiscata alla camorra e restituita alla comunità diventando presidio di legalità di Roccapiemonte.