Musica e studenti, l'incontro di Enzo Avitabile a Cava de' Tirreni

Enzo Avitabile, il cantautore e musicista che per sue ragioni personali non aveva potuto partecipare, lo scorso 5 gennaio, alla Notte Bianca a Cava, mantiene l’impegno preso con l’amministrazione comunale metelliana.

L'incontro

Ieri mattina, al comune, in compagnia del sindaco Vincenzo Servalli, l’artista ha incontrato i gli studenti in una gremita aula consiliare. Una “lectio magistrale” sulla musica e la vita artistica del musicista; un momento di confronto e di conoscenza con un artista celebre, anche nel mondo, per il suo sound partenopeo, caratterizzato dai ritmi soul, jazz, blues. Un incontro dal sapore intimo, familiare tra Avitabile ed i ragazzi, con tante domande e anche interventi musicali dei giovani musicisti del liceo musicale M.Galdi di Cava de’ Tirreni.