Cava, "Finalmente casa" di Vincenzo Giordano vince la 48h del Mac fest 2023

L’evento è realizzato in collaborazione con Pigneto Film Festival, LABSAV Unisa, Toko Film Fest, Kinetta Spazio Labus, Festival Linea d’Ombra, Arte Settima, Festival Storie Parallele, Giffoni Film Festival, Sarno Film Festival, Lucania Film Festival, Festival del Cinema di Castel Volturno e con RCE Foto Salerno. Padrino di questa edizione è stato l’attore e regista Emanuele Vicorito, autore del corto “Tre volte alla settimana” (2022). Ospiti di questa edizione i registi Stefano Blasi e Antonella Sabatino con il pluripremiato cortometraggio “68.415”, presentati durante il kick-off dal Direttore artistico del LDO il prof. Giuseppe D’antonio. Le 7 squadre, formate da attori e registi provenienti da tutta la regione Campania, si sono cimentate nella sfida, per nulla scontata, di girare e montare in sole 48 ore cortometraggi ispirati al tema “Cazzimma”, nel rispetto della limitazione tecnica estratta a sorte. L’espressione arguta che descrive uno stile di vita, un atteggiamento, la risposta brillante e creativa che pone fine all’ingiustizia percepita. Talvolta la sana cattiveria agonistica o una tensione propositiva nei confronti della vita, molto più spesso la malignità subdola e compiaciuta perpetrata ai danni del prossimo per il solo gusto di danneggiarlo. Il vincolo imprescindibile è stato quello di dover ambientare ciascun corto a Cava de’ Tirreni. Lo scopo de “La 48H” è sempre stato quello di creare “un laboratorio estemporaneo dove poter raccontare la città attraverso linguaggi contemporanei come lo storytelling audiovisivo”. Ogni corto, della durata massima di 10 minuti, ha valorizzato alcuni luoghi della città più o meno conosciuti, tessendo una rete di rimandi tra storie, luoghi e persone. La Giuria ha conferito il 1° Premio “Elvira Coda” al Miglior Cortometraggio a “Finalmente casa” di Vincenzo Giordano e il Premio Miglior Interpretazione a Roberta Infantino (“Finalmente casa”). Il vincitore si è aggiudicato un buono del valore di 100 euro da utilizzare presso RCE Foto Salerno e la proiezione del corto nei festival partner, tra cui Pigneto Film Festival, Toko Film Fest e Linea D’Ombra Festival. Complimentandosi con gli altri concorrenti per la qualità dei corti presentati, la Giuria ha assegnato la Menzione Germoglio per il talento nascente a The Lost Boys (“Qui non c’è spazio per il nostro amore”) e la Menzione speciale alla Performance attoriale di Giovanni Marra (“Prima c’ero io”). Infine, anche la Giuria Popolare, composta da cittadini della provincia di Salerno, ha decretato “Finalmente casa” meritevole del Premio del Pubblico. Tutti i trailer sono disponibili sul canale youtube del MAC fest, mentre i cortometraggi vivranno un anno di distribuzione festivaliera prima di essere pubblicati.