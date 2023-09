"Mamma Lucia" su Rai Storia, l'appuntamento

Andrà in onda venerdì 8 settembre alle ore 22.40, su Rai Storia, il programma "Storie contemporanee - Salerno 1943, il sangue e la pietà", completamente incentrato sull’operazione Avalanche, in occasione del suo 80° anniversario, ed in particolare sugli avvenimenti accaduti nel settore di Vietri, Molina, Dragonea e Cava.

Il format

Per la realizzazione del programma la troupe di Rai Storia è stata ospite della città di Cava de' Tirreni nei primi giorni del mese di giugno ed ha effettuato diverse riprese anche nelle zone che furono teatro della battaglia per la liberazione dalle forze tedesche, descritti dal prof. Lutz Klinkammer, vicedirettore dell'Istituto Storico Germanico di Roma, e cittadino benemerito di Cava de' Tirreni. Gli inviati Rai hanno avuto modo di visitare il museo di Mamma Lucia in anteprima, rimanendo molto colpiti ed emozionati dalla storia di Lucia Pisapia Apicella, ricordata dalla nipote, Lucia Apicella, che rilasciò una lunga intervista alla saggista e giornalista Michela Ponzani nei locali dell'Archivio Storico Comunale, presso la Biblioteca Comunale "Can. A. Avallone". Il programma andrà in onda in replica sabato 9 settembre alle ore 11,30, domenica 10, alle ore 8,15 e mercoledì 13 alle ore 15, sempre su Rai Storia.