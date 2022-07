Sostenibilità, Medaarch di Cava de’Tirreni protagonista del Venice Innovation Design

Medaarch sarà protagonista al Venice Innovation Design (VID), in programma il prossimo weekend all’Isola di San Servolo a Venezia. La due-giorni veneziana, in programma sabato 16 e domenica 17 luglio prossimi, vedrà confluire in Laguna architetti e imprenditori, designer, accademici e innovatori, rappresentanti delle istituzioni del settore che daranno vita a dibattiti, interventi e case history.

L'iniziativa

Medaarch farà parte di una selezionata platea di 100 protagonisti del mondo dell’abitare contemporaneo e sarà presente con una sua esposizione di creazioni di interior design, stampate in 3D e dunque innovative e con uno sguardo alla sostenibilità e ai bio-materiali. Primo appuntamento sabato alle ore 17, quando Medaarch presenterà la sua realtà e racconterà Mediterranea, progetto che unisce bellezza, design, funzionalità e sostenibilità.Inoltre, nella giornata di domenica, il ceo Amleto Picerno Ceraso parteciperà alla tavola rotonda di EDIT Napoli, fiera del design editoriale curata da Domitilla Dardi ed Emilia Petruccelli con Greenheroes, il movimento che si interessa di aziende sostenibili, curato da Alessandro Gassmann e Annalisa Corrado di Kyoto Club.

“Sarà un importante confronto – afferma Picerno Ceraso – che permetterà a ognuno di portare la propria idea all’attenzione di esperti e autorità, in un’isola che punta alla piena autosufficienza energetica e alla sostenibilità. Per noi è un onore essere stati selezionati tra i 100 protagonisti del mondo dell’abitare contemporaneo e avere la possibilità di esporre e presentare la nostra linea di arredi e complementi stampati in 3D al pubblico interessato e agli operatori del settore”.

VID rappresenta un appuntamento per confrontarsi su nuove visioni, idee e progetti, proposte operative e imprenditoriali dedicate al design sostenibile. Concetti che alimentano quotidianamente l’azione di Medaarch, centro di ricerca, consulenza e formazione sulla progettazione architettonica in era digitale con sede a Cava de’ Tirreni.