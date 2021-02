Cava, pronta la III edizione de "I versi della giara: antologia di poeti metelliani"

Tale iniziativa vede protagonisti poeti cavesi e non, che si cimentano sia in lingua italiana che in vernacolo, nella realizzazione di componimenti poetici, affidando alla poesia i loro affetti più cari

Anche quest’anno la città di Cava de'Tirreni, celebra la giornata mondiale della poesia che, come di consueto, cade il 21 marzo, primo giorno di primavera. Tale iniziativa vede protagonisti poeti cavesi e non, che si cimentano sia in lingua italiana che in vernacolo, nella realizzazione di componimenti poetici, affidando alla poesia i loro affetti più cari.

L'evento

La giornata mondiale della poesia ha un grande merito: quello di fare uscire dai cassetti dei poeti ciò che di più intimo e sacro alberga nei loro cuori, i loro affetti più veri, i loro sentimenti più intimi, a testimonianza del fatto che la poesia vinca il tempo e permetta ogni forma di libertà. Essa sa spostarsi dalla realtà ai sogni, dal possibile all’impossibile, mostrandoci la bellezza che rinasce di continuo di fronte a noi. Ciascun poeta ha la possibilità di presentare una sua poesia, in italiano o in vernacolo; partecipano a tale iniziativa anche i giovani poeti della nostra città, invitati rispettivamente dai propri dirigenti scolastici a presentare ciascuno un proprio componimentio poetico.

Ideatrice dell’evento la dottoressa Annamaria Armenante, già meritoria “madre” del Premio Letterario Badia. Curata dal terzo settore del Comune di Cava de’ Tirreni, l’iniziativa ha dimostrato, nelle due precedenti edizioni, di incontrare il largo consenso della cittadinanza e di tutti coloro che gravitano intorno al mondo della poesia. Contrariamente al solito, a causa delle restrizioni dovute al Co-vid19, le poesie non verranno inserite nella classica giara a palazzo di città, ma potranno essere recapitate allo staff organizzativo attraverso un indirizzo di posta elettronica.

Come partecipare

Tutti coloro che intendono parteciapare possono, infatti, inviare entro il 28 Febbraio 2021 la loro poesia al seguente indirizzo di posta elettronica: mena.ugliano@comune.cavadetirreni.sa.it

Il giorno 21 marzo 2021 sul sito del comune di Cava de’ Tirreni, sulla pagina Facebook della Biblioteca Comunale e sulla pagina culturale dell’Informagiovani verrà pubblicata l’edizione digitale sfogliabile online del volume relativo alla terza edizione de “I Versi della giara”. Ciascun poeta potrà ritrovare, così, all’interno di questa pubblicazione la propria poesia. Seguirà anche la pubblicazione di un’edizione cartacea del volume.