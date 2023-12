In viaggio con Dacia Maraini, successo a Cava per i due appuntamenti con la scrittrice

Due appuntamenti di successo, quelli celebrati a Cava, per la scrittrice Dacia Maraini, ospite dell'Amministrazione Servalli nell'ambito degli eventi culturali in programma per il Natale 2023. Sono stati presentati due volumi "Sguardo a Oriente" e "Sguardo al nuovo mondo", entrambi editi dalla casa editrice cavese Merlin.

Le iniziative

Il primo incontro vedeva il dialogo con gli studenti del De Filippis Galdi, Genoino e Della Corte Vanvitelli, moderato dall'editore Sante Avagliano alla presenza dell'Assessore all' Istruzione Lorena Iuliano, che hanno avuto la possibilità di porre delle domande alla scrittrice sui suoi viaggi, dall' immenso continente asiatico a quello americano, visti dagli occhi di una viaggiatrice attenta e sensibile alle bellezze naturali ma soprattutto alle sue condizioni umane e sociali. Nel pomeriggio, invece, ad accogliere Dacia Maraini sono stati il Sindaco Vincenzo Servalli ed il Delegato alla Cultura Armando Lamberti mentre una folta platea ha ascoltato il racconto di una vita in viaggio, anche con personaggi come Pasolini o Moravia, partendo dalla sua infanzia vissuta in un campo di prigionia in Giappone durante la seconda guerra mondiale, attraverso le domande di due scrittori, Piera Carlomagno e Paolo Romano.