Cava, entrano nel vivo i festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore

Anche quest’anno la frazione Passiano di Cava de’ Tirreni si appresta a vivere i festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore. Nell’antica chiesa è possibile, fino al 4 agosto, partecipare alla celebrazione eucaristica delle ore 19 e alla novena in preparazione alla festa. Sabato 5 agosto i festeggiamenti entreranno nel vivo con la celebrazione eucaristica mattutina delle ore 10, una processione serale e la suggestiva santa messa notturna con i giovani, alle ore 23.30, in comunione spirituale con i partecipanti alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona. Domenica 6 agosto, festa della Trasfigurazione del Signore, l’arcivescovo di Amalfi - Cava de’ Tirreni, mons. Orazio Soricelli, presiederà la solenne celebrazione eucaristica delle ore 11.00 a cui seguirà uno spettacolo pirotecnico diurno. I festeggiamenti religiosi si concluderanno in serata con la processione per le principali strade della frazione.

L'invito ai fedeli

Il parroco, don Ciro Giordano, e il comitato festa invitano i fedeli a partecipare con fede ai solenni festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore e, con spirito di convivialità, agli spettacoli che si svolgeranno nel piazzale antistante la chiesa. A rompere il ghiaccio, venerdì 4 agosto alle ore 21.00, sarà Maryolm che presenterà la “Corrida Passianese” con la partecipazione della ASD New Latin Club Forever della maestra Gilda Avagliano. Sabato 5 agosto, alle ore 22.30, la serata sarà allietata dal Gran Concerto bandistico “Città di Cava de’ Tirreni” diretto dal maestro Antonio Vitale. Ampio spazio agli amanti del ballo con una serata danzante domenica 6 agosto alle ore 23.00 con dj Stefania Verticale. Il programma civile si concluderà lunedì 7 agosto alle ore 21.30 con il “Celentano Tribute show” di Maurizio Schweizer in “Il re degli ignoranti”.