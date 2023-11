Partorisce in casa con l'aiuto della nonna: storia a lieto fine a Cava de' Tirreni

Una storia a lieto fine arriva da Cava de’ Tirreni dove una ragazza, incinta di una bambina, è riuscita a partorire in casa grazie all’aiuto della nonna materna.

La storia

La giovane mamma era nella sua abitazione quando – riporta Il Mattino – improvvisamente le si sono rotte le acque. Immediata la richiesta di intervento al 118, ma l’ambulanza arriva tardi: mamma e figlia sono in codice rosso e il trasporto in ospedale potrebbe essere molto rischioso.Per questo medico, infermiere, autista decidono di aiutare la donna a partorire in casa con la collaborazione, decisiva, della nonna materna. Successivamente, sia la partoriente che la neonata sono state condotte all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore per gli accertamenti di rito. Ma, fortunatamente, stanno bene e possono ritornare a casa.