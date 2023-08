Cava, tutti i temi e gli ospiti delle tavole rotonde del Mac fest 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si dà il via alle Tavole Rotonde del MAC fest il 28 agosto con l’ “Incontro pubblico sui beni confiscati: lo stato dell'arte a Cava de' Tirreni”, a partire dalle ore 19:00 presso il Social Tennis Club di Cava de' Tirreni. Nel corso della serata si discuterà dell'importanza dei beni confiscati nel contrasto alle mafie, insieme alla cittadinanza, ai rappresentanti delle istituzioni cavesi e alle associazioni che si occupano di lotta alla criminalità organizzata. In particolare, a moderare saranno Niccolò La Mura (Macass APS) e la dott.ssa Maria di Serio (CoBeCo - Comitato per i Beni Comuni di Cava de' Tirreni); la Tavola Rotonda ospiterà la dott.ssa Daniela Lombardi, dirigente dell'ANBSC - Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, affiancata dal dott. Riccardo Christian Falcone, responsabile dell'associazione Libera contro le mafie per i beni confiscati in Campania, e dal dott. Valerio Giampaola, referente del "Caffè 21 Marzo" di Battipaglia (SA). In rappresentanza dell’Ente, sarà presente e interverrà l'ass. avv. Lorena Iuliano. Con l'intento di fare luce su questo tema, ci si interrogherà su quali possano essere le forme di riutilizzo sociale dei beni e su quale possa essere il loro contributo in termini di sviluppo socio-economico. Invitato a partecipare il dott. Antonio Centore, Procuratore della Repubblica italiana. A seguire, il 30 agosto alle ore 19:00 presso il Complesso monumentale di San Giovanni di Cava de' Tirreni si terrà una sessione di dibattito incentrata sulle correlazioni tra “AI & Società”. La tecnologia è un utile strumento che contribuisce all'innovazione ma tante sono le riflessioni da fare circa le sue implicazioni etiche e sociali: quali problemi si pongono per la privacy? In quale modo sarebbe meglio regolare le piattaforme affinché siano disciplinate sicurezza e responsabilità degli utenti? E ancora, come agire per eliminare le disuguaglianze e le discriminazioni che vengono perpetrate anche nel mondo virtuale? A queste domande e a molte altre tenteranno di dare una risposta i dottorandi Francesco Amato e Sara C. Santoriello di Game of Tech, Collettivo del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università di Napoli “Federico II” con gli ospiti: dott. Lorenzo Sorrentino, Startup & CRM Specialist (Giffoni Innovation, Hub), avv. Luca Iadecola (Responsabile protezione dati - DPO per il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica), Spazio Zero81. Il ciclo si chiuderà con la Tavola Rotonda di giovedì 31 agosto, “Migrazioni intellettuali: cambio di marcia” commentando il trend negativo che rende il Mezzogiorno d'Italia poco attrattivo per il futuro delle giovani generazioni. Sulle prospettive positive da creare affinché vi sia un cambio di marcia per i territori discuteranno gli ospiti: il dott. Cristian Iannelli, vicepresidente Centro Studi Super Sud - Borsa Mediterranea Formazione Lavoro, la dott.ssa Serena Angioli, Dirigente dell'Agenzia Italiana per la Gioventù, il dott. Diodato Ferraioli, Export Sales Director per La Doria Spa, il Collettivo Resta del Vallo di Diano, il dott. Paolo Senatore, Centro Europe Direct Salerno e infine il prof. Francesco Pirone dell'Università di Napoli “Federico II”. A moderare, il dott. Attilio Palumbo (Talents Hub). La partecipazione agli eventi del MAC fest è gratuita grazie al contributo di BPER Banca, La Doria S.p.A., Di Mauro S.p.A. e Simmons & Simmons LLP. MAC fest gode dell’Alto patrocinio del Parlamento europeo e della Provincia di Salerno.