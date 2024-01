Bagno di folla, a Cava, ieri, per la Notte Bianca con Clementino in concerto. "La nostra città ha saputo accogliere migliaia di persone da tutta la Campania e non solo. - ha commentato il sindaco Vincenzo Servalli- Uno sforzo organizzativo imponente, per il quale ringrazio tutti coloro che vi hanno concorso. Una grande Cava per una Notte indimenticabile", ha concluso soddisfatto.