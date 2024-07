Cava, al Social Tennis Club il Torneo Open Damarila entra nella fase finale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Entra nel vivo il Damarila Open 2024, il Torneo di Tennis Open singolare maschile organizzato dal Social Tennis Club (via Garzia) di Cava de’ Tirreni. A partire dal prossimo mercoledì (10 Luglio) scenderanno sul terreno di gioco del Social Tennis di Cava i tennisti più forti, con classifica da 2.3 a 2.1, alcuni dei quali in classifica a livello mondiale, avendo conquistato punti ATP nel corso dell’anno. Tutti a caccia dell’accesso alla finale che è in programma per domenica 14 luglio. Con i quarti di finale ci sarà l’ingresso in campo delle prime quattro teste di serie: Alessandro Ingarao (Class. 2.1 TC Match Ball Siracusa), Stefano Baldoni (Class. 2.1 TC Tennis Giotto), Alessandro Raffaele Bellifemine (Class. 2.2 CT "Giovanni Stasi" Galatina) e Giovanni Calvano (Class. 2.2 ASD Tennis Alghero).Il Torneo Damarila – che si avvale del patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni – è giunto alla quinta edizione ed è ormai un appuntamento consolidato nel panorama tennistico e uno degli eventi sportivi più importanti della regione. Vede la partecipazione di 115 tennisti, 40 dei quali di seconda categoria. Presenti non solo tutti i più forti campani, ma anche atleti provenienti da Lombardia, Toscana, Sardegna, Lazio, Puglia e Sicilia.

“Tutto ha avuto inizio nel 2020. A promuoverlo fu Alfonso Baldi, attuale direttore del torneo, in memoria del padre Matteo – spiega il presidente del Tennis Club di Cava, Luca Ricciardelli – Grazie al sostegno del nostro socio Carlo D'Antonio, che con l’azienda Damarila è main sponsor, e a quello degli sponsor partner, quest’anno abbiamo un montepremi di 8.500 euro, di cui 500 per la sezione del tabellone finale di terza categoria. L’obiettivo che ci siamo posti per il prossimo anno è quello di organizzare un torneo open con un montepremi di 10mila euro, che ci porterebbe ad essere tra le più importanti competizioni tennistiche in Italia”. Fin dalla prima edizione, sul campo del Social Tennis Club si sono confrontati giocatori di primissimo piano del panorama nazionale. Nel 2000, ad esempio, vinse Facundo Juarez (migliore ranking 321 ATP) che superò in finale Matteo Fago (miglior ranking 667 ATP). Quest’ultimo da tre anni fa parte del team che segue uno dei giovani talenti che stanno rendendo grande il tennis azzurro, quel Flavio Cobolli che attualmente ha raggiunto il numero 48 della classifica ATP mondiale. “Con l’Open Maschile – aggiunge il presidente Ricciardelli - continua la nostra missione che è quella di invogliare le persone a frequentare il nostro sodalizio. Con il torneo in corso, ad ingresso libero, offriamo la possibilità di assistere a partite di alto livello e questa può diventare anche l’occasione per avvicinare i bambini a questo bellissimo sport”. Grazie al lavoro del nuovo gruppo dirigente, il Social Tennis Club Cava sta vivendo una stagione di rinnovato entusiasmo e i risultati non sono tardati ad arrivare. “Ci godiamo questo momento storico per il nostro circolo e per la città di Cava de’ Tirreni – conclude Riccardelli – La promozione del STC al campionato di tennis di serie C è un traguardo importante, anche se solo una tappa del nostro percorso di crescita. Ora ci apprestiamo a vivere la fase finale del Torneo Open Damarila”.

Elenco dei partecipanti al Torneo “Damarila”: Stefano Baldoni; Alessandro Ingarao; Alessandro Raffaele Bellifemine; Giovanni Calvano; Riccardo Mascarini; Vito Dell’Elba; Ivan La Cava; Pasquale De Giorgio; Giuseppe Caparco; Andrea Grazioso; Riccardo Di Nocera; Antonio Mazzeo; Giovanni Cozzolino; Silvio Gargano; Raffaele Barba; Ciro Peluso; Francesco Carenza; Fabio Parola; Riccardo Perin; Alberto Grimaldi; Matteo Giordano; Gioele Cerelli; Marco Sabastiano Zotti; Antonio Casalnuovo; Matteo Sconza; Giuseppe Pazzi; Francesco Pallavanti; Matteo Della Torre; Andrea Sfera; Filippo Sbriglia; Francesco Tullio Pontieri; Giuseppe Catapane; Donato Cerrone; Luigi D’Alisa; Matteo Totaro; Filippo Maria Russo; Fabio Massimo Fiorito; Andrea Viceconte.

Main sponsor “Damarila”. Sponsor partner: Medea – Metalli decorati affini; Agaton for your health; Sautech group; Capaldo – Logistica e Trasporti; Sud Capsule; F.lli Bellacosa; Steel&Power; Cyrus; LambertiFood; Cava Cuscinetti. Media Partner: Radio Play Tag; Rtc Quarta Rete; Fotogramma Zero.