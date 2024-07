Ora è ufficiale: il cavolfiore della Piana del Sele ha ottenuto il riconoscimento Igp

L'Organizzazione di Produttori “Solco Maggiore”, membro del comitato promotore, ha annunciato il riconoscimento IGP del Cavolfiore della Piana del Sele. La notizia è stata ufficializzata con la pubblicazione del Regolamento di Esecuzione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il 9 luglio, concludendo l'iter di iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protetta e Indicazioni Geografiche Protette (IGP).

Il riconoscimento

Antonio Vocca, responsabile generale della OP, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto: “Un lavoro importante ed entusiasmante dal quale ho e continuo ad apprendere molto – racconta Vocca -. Durante la stesura del progetto, ho compreso il valore culturale che alcune produzioni agricole offrono al territorio di riferimento. In particolare la relazione socio/economica e l’indagine storica, due elementi della più complessa ed articolata stesura del documento unico, hanno in qualche modo avviato una riflessione sulla qualità riconoscibile e quindi sulla reputazione del prodotto, conferita ad esso da fattori di contesto più generali. Vocca, infine, ha annunciato la conferenza stampa di presentazione del Cavolfiore della Piana del Sele IGP, che si terrà il 12 settembre a Milano.