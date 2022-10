Code di curiosi presso la Cazzetteria Zizi, nel vicolo della Neve

Boom di presenze, ieri, presso la "Cazzetteria Zizi" sita nello storico vicolo della Neve, a Salerno. Molti giovani si sono recati presso il nuovo locale che promuove dolci hot, già bocciati dal consigliere regionale Antonio Cammarota e da molti altri cittadini per i quali è stato di cattivo gusto, nel luogo legato per eccellenza alla poesia salernitana, proporre prodotti ispirati alle forme dei genitali.

Nonostante le critiche, come immaginabile, davvero tanti i curiosi in coda, ieri, per assaggiare i dolci sexy che, tuttavia, escludono dal pubblico dei golosi, per ovvie ragioni, le famiglie con bimbi piccoli.