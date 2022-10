"Dolci hot" nello storico vicolo della Neve, a Salerno: l'ira di Cammarota

"Ma chi li ha fatti venire? Qui c’era il Vicolo della Neve. Punto di incontro di artisti, poeti e buoni mangiatori delle eccellenze gastronomiche salernitane. Nel centro storico antico della nostra città. Oggi c’è la “cazzetteria” napoletana. Credo si potesse evitare, con un piano del commercio, con la tutela delle nostre tradizioni e della nostra economia, con un piano di incentivazione per i nostri giovani ad aprire e continuare attività della tradizione".

Lo ha scritto in un post su Facebook il consigliere comunale presidente della commissione Trasparenza, Antonio Cammarota, a proposito ddella "Cazzetteria Zizi" alias una pancakeria hot che aprirà i battenti il 19 ottobre, nel cuore della Salerno Antica, precisamente nel Vicolo della Neve. "Declino dei nostri tempi. E dell’amministrazione comunale di Salerno", ha aggiunto Cammarota che boccia l'idea imprenditoriale di Lise ed Umberto, giovane coppia franco-italiana che ha deciso di importare il concetto di dolci sexy in Italia. Aperta a Benevento dal dicembre 2021, la pancakeria che sforna sexy crispy, sexy chocolate e "pussy" in vari gusti, prepara dolci dalle forme inequivocabili che richiamano gli organi genitali maschili e femminili. Una proposta commerciale di dubbio gusto secondo Cammarota ed anche secondo numerosi cittadini che, attraverso i social, stanno esprimendo dissenso per la nuova attività che ha scelto come sede, tra l'altro, la culla della poesia salernitana per eccellenza, con l'obiettivo di "divertire" i golosi con dolci provocanti. Dolci che, tuttavia, escluderebbero certamente- almeno- le famiglie con bambini piccoli.