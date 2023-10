La storia di Cecilia Federici: da Pagani alla Florida nel segno dell'arte

Da Pagani alla Florida nel segno dell'arte. È la storia di Cecilia Federici, 21enne collaboratrice della Baccaro Art Gallery di Pagani. Grazie al percorso di formazione Aurora Experience e al contributo di Alexander, ha potuto volare fino in Florida alla scoperta del sistema artistico statunitense e approfondire un approccio museale diverso da quello italiano.

Una storia simbolo

La storia di Cecilia potrebbe ispirare tanti giovani che aspirano a lavorare nella cultura. Gli impiegati in tale settore, secondo i dati Eurostat, sono infatti pari al 3,5%. Una quota piuttosto bassa se si considera che l'Italia è uno dei più importanti poli culturali ed artistici nel mondo. A sostenere gli sforzi dei tanti ragazzi che hanno voglia di operare in tale ambito c'è Aurora Experience, percorso gestito da Aurora Fellows, progetto di respiro europeo aperto ai ragazzi e ragazze under23, che si propone di affiancarli nell’esplorazione del proprio potenziale. Sulla stessa liunghezza d'onda si pone Baccaro Art Gallery, spazio innovativo nato da un progetto culturale per ospitare le opere di artisti italiani e internazionali ispirati a diverse correnti artistiche.