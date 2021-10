Cena col Missionario in parrocchia a Matierno: momenti da ricordare nell'ambito della Mission Cup

Una serata speciale, ieri, presso la chiesa Nostra Signora di Lourdes di Matiernonti. Nell'ambito della Mission Cup 2021 che, nel mese di ottobre, promuove tornei di calcio e pallavolo tra i ragazzi di Cappelle, Matierno e Pastorano e non solo, si è tenuta "Cena col missionario", con Padre Alex Saveriano, le Congregazioni di Religiose, i volontari di Matierno, Cappelle e Pastorano, il Movimento Pro Sanctitate, il gruppo "Ballando per le strade".

"Vedere tanti giovani e, con loro, tanti adulti mettersi al servizio della cultura dell'ascolto senza barriere è stato un dono bellissimo. Un'unica grande famiglia", ha commentato il parroco di Santi Felice V.M. e Giovanni B. in Pastorano, don Marco Raimondo. Un momento di incontro e di confronto unico che mette al centro l'altro e il servizio sincero e disinteressato per chi ha bisogno, come insegna Gesù.