Cena di Natale da Emmaus, presente anche l'arcivescovo Bellandi

E' tornata la tradizionale cena di Natale da Emmaus, ex Casa Betania, presso “Casa Mercedes”, l’ultima nata tra le comunità alloggio, a Mercato San Severino. L'arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, sua eccellenza Andrea Bellandi, ha accettato l’invito a presiedere l’incontro: emozionante, lo scambio di auguri con mamme, bambini e minori non accompagnati. La serata ha preso inizio proprio con le parole di monsignor Bellandi, con profonda commozione per il momento di preghiera e riflessione. Dunque, la tradizionale cena di Natale cui hanno preso parte circa 200 persone.

L'evento è poi proseguito con la tombolata per la gioia soprattutto dei più piccoli e si è concluso con la inusuale trasformazione della comunità in una sorta di discoteca, per il divertimento dei più grandi.