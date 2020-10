"Cena della libertà": nuova protesta in piazza Amendola, commercianti salernitani tornano in piazza

Cena di protesta in piazza Amendola: ad organizzarla, l’Associazione Commercianti per Salerno che il giorno 30 ottobre alle ore 19, allestirà una tavolata per manifestare il proprio dissenso contro le politiche dell’amministrazione regionale e del governo centrale . "Sarà riempita la piazza di tavoli, sedie e commensali, per protestare contro la mancanza di un futuro per la nostra categoria, non abbiamo la certezza di poter tornare a lavorare, viste le esperienze dei mesi scorsi", hanno sottolineato i gestori della movida e i commercianti. L'associazione invita tutti a partecipare: i coperti sono 400.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.