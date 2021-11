Il sindaco Gerardo Botti si è recato dalla festeggiata per gli auguri: l'amministrazione tutta e la cittadinanza si sono unite al momento di gioia della famiglia delle centenaria che rappresenta un nuovo esempio di longevità in Cilento.

Sessa Cilento in festa, due giorni fa. Ha spento 101 candeline, infatti, la signora Teresina della frazione Valle Cilento.

Sessa Cilento in festa per Teresina: 101 candeline per festeggiarla