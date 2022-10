Violenza sulle donne: martedì l'istituzione dello "Sportello Antivolenza" presso la Procura di Salerno

Un deciso passo in avanti per il contrasto alla violenza di genere: il 18 ottobre, alle ore 12, sarà firmato il protocollo per l’apertura dello Sportello Antiviolenza presso la Procura di Salerno. Lo sportello sarà gestito da Differenza Donna APS/ONG, associazione attiva nel territorio campano sin dal 2016 con il Centro Antiviolenza Aretusa, dal 2021 con il Centro Antiviolenza Leucosia di Salerno e dallo scorso settembre con il Centro Antiviolenza Anna Borsa di Pontecagnano.

Lo sportello

Lo Sportello accoglierà le donne che subiscono violenza di genere e le sosterrà nell’orientamento per un progetto personalizzato di uscita e per una consapevolezza su diritti e opportunità per loro, per i loro figli e le loro figlie. Ad accogliere le donne saranno operatrici esperte dell'associazione che, nel pieno rispetto della privacy e dell’autodeterminazione delle donne, offriranno alle utenti la possibilità di rafforzarsi in un clima di ascolto e in una prospettiva di genere per poter riattivare a pieno le proprie risorse.

La firma

Alla firma del protocollo seguirà la Conferenza Stampa presso la sala riunioni della Procura della Repubblica Palazzina F decimo piano, dove interverranno Iside Russo, Presidente della Corte d’Appello di Salerno, Leonida Primicerio, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Salerno, Giuseppe Borrelli, Procuratore della Repubblica di Salerno, Elisa Ercoli, Presidente Associazione Differenza Donna APS, Silverio Sica, Presidente Ordine degli Avvocati di Salerno e Teresa Manente, Responsabile Ufficio Legale Associazione Differenza Donna APS.

Il commento

Soddisfatta Elisa Ercoli, Presidente di Differenza Donna: "È un risultato prestigioso e di grande impatto nel contrasto alla violenza maschile sulle donne: il lavoro sinergico tra Centri Antiviolenza, soggetti della rete e istituzionali che agiscono sul campo è la sola metodologia in grado di garantire risposte operative, concrete ed efficaci di prevenzione e contrasto alla violenza maschile e soluzioni idonee alla costruzione di un percorso su misura per le donne, i loro bambini e le loro bambine in uscita dalla violenza".

Gli orari

Lo Sportello avrà sede presso la Palazzina F della Cittadella Giudiziaria di via Dalmazia 1 a Salerno. Sarà aperto il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Per maggiori informazioni e-mail: antiviolenzaprocura.sa@differenzadonna.it

Lo Sportello garantisce la riservatezza e l’anonimato delle donne che vi si rivolgono. Tutti i servizi saranno forniti gratuitamente.