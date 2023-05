Messa, pranzo comunitario e giochi per bambini: il Centro d'Ascolto "Don Bosco" festeggia 40 anni di attività

Sono in programma domani (domenica 21 maggio 2023) i festeggiamenti per il 40esimo anniversario della fondazione del Centro d’Ascolto Social “Don Bosco”, situato in via Maria Ausiliatrice, 4, nel quartiere Carmine a Salerno. Il centro nacque nel 1983 per volontà dell’allora parroco pro-tempore Don Galliano Basso, a seguito di una esigenza del territorio, scaturita da un questionario per la rilevazione dei bisogni sociali e religiosi della parrocchia, per dare “voce a chi non ha voce”, cioè ascoltare quanti, un po' trascurati dalla società civili, avevano bisogno di aiuti materiali, psicologici, legali ecc.

I festeggiamenti

Alle ore 12 di domani si terrà la Celebrazione Eucaristica all’interno della parrocchia S.S. del Carmine e San Giovanni Bosco guidata da Don Pasquale Cristiani. Alle 13.30, il pranzo comunitario che sarà preparato ed offerto dall’Istituto Professionale Alberghiero “Roberto Virtuoso”. Infine, alle 16 ci saranno i giochi per i bambini con la partecipazione della New Age Animation. All’evento parteciperanno le famiglie e i volontari del Centro-Caritas Parrocchiale, la Comunità Educativa Pastorale di Salerno e la Caritas Diocesana con il coordinamento dei C.d.A. parrocchiali. Da sempre, alle attività organizzate dal Centro, collabora anche il Banco Alimentare della Campania.

Le attività

Il Centro di Ascolto, guidato da Carla Dente, si regge grazie alla disponibilità gratuita di 15 volontari, provenienti dai vari gruppi della comunità parrocchiale. Attualmente le famiglie prese in carico, in forma continuativa, sono circa 90 più un numero (15 circa) di famiglie saltuarie e persone senza fissa dimora (30 circa) che vengono accolte attraverso il servizio di distribuzione indumenti e aiuto alimentare. I volontari svolgono: attività di accoglienza con colloqui individuali di primo accesso; lavoro di segreteria con conseguente compilazione di una scheda sociale corredata della documentazione utile all’accertamento dello stato di bisogno della persona; approvvigionamento degli alimenti con sistemazione negli scaffali in vista delle varie distribuzioni; selezioni di indumenti, giocattoli e accessori ricevuti per la prima infanzia, bambini e ragazzi e consegna degli stessi alle persone che ne fanno richiesta; selezione di indumenti ricevuti per adulti e distribuzione soprattutto alle persone senza fissa dimora.