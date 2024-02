Raccolta fondi per il reparto Pediatria del Ruggi: in piazza il Centro Coordinamento Salernitana

Tanta partecipazione di cittadini, questa mattina, a Torrione per la vendita delle uova pasquali da parte del Centro Coordinamento Salernitana guidato dal presidente Riccardo Santoro. L’iniziativa si è svolta in Piazza Gian Camillo Gloriosi: i fondi raccolti aiuteranno a dare un sorriso ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno per l'acquisto di ulteriori materiali.