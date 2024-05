Salerno, al centro "Paideia" la cena di solidarietà per Gaza

Le associazioni Memoria in Movimento, Femminile Palestinese e Paideia, in collaborazione con la comunità palestinese campana, hanno organizzato una cena di solidarietà per il popolo palestinese che si terrà a Salerno il prossimo 11 maggio alle ore 20 presso la sede di Paideia, via Vittorio Graziedei a Matierno. La cena sarà preparata da Omar Suleiman, cuoco e responsabile della Comunità palestinese Campania.

L'iniziativa

Nel corso della serata si parlerà della situazione in Palestina e contemporaneamente si potranno gustare piatti della cucina palestinese e araba. La partecipazione alla cena prevede un contributo minimo di 25 euro che sarà devoluto interamente all’Associazione Gazzella, da anni impegnata nell’adozione a distanza dei bambini palestinesi feriti e oggi soprattutto nella raccolta fondi per l’emergenza, in collaborazione con alcune associazioni presenti a Gaza. "Le recenti notizie provenienti da Rafah, unica porta d’ingresso per i pochissimi aiuti umanitari che l’esercito israeliano lasciava passare, rendono la raccolta fondi ancora più urgente e necessaria. Al contempo rafforzano il nostro impegno concreto e attivo nella ferma richiesta di immediato cessate il fuoco" spiegano i promotori.