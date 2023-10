Centro Polifunzionale Giovanile “Arbostella: apre il "Laboratorio di fumetto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Centro Polifunzionale Giovanile “Arbostella” si arricchisce di un nuovo laboratorio. Si tratta del laboratorio creativo dedicato alle arti applicate e digitali inerente all’illustrazione e al fumetto rivolto agli under 35. Il laboratorio curerà tutte le fasi del processo creativo alla base di ogni realizzazione grafica, trattando la caratterizzazione emozionale del personaggio, la scenografia, le proiezioni, i colori, le sfumature e quanto altro si cela dietro ogni tavola finita.

Il laboratorio

Le attività si terranno presso il Centro Polifunzionale Giovanile “Arbostella" ed avranno inizio a ottobre e si concluderanno a dicembre, con il rilascio di un attestato e con l’allestimento di una mostra dove saranno esposte le creazioni e i progetti dei partecipanti. La durata delle attività formative e di coaching è di 20 ore suddivise in 10 appuntamenti di 2 ore il martedì dalle 18 alle 20. L’attività è gratuita, sarà accompagnate da azioni di brainstorming e coworking in affiancamento dei giovani creativi interessati ad avviare nuove micro imprese profit e no profit e nuove professionalità. L’iniziativa sarà diretta dal fumettista, grafico e illustratore Daniele De Crescenzo della Sud Accademy di Avalon e rientra nelle attività del programma Salerno Creativity & Work curate dalla Cooperativa Sociale Fili d’Erba e dalla QS & Partners di Vincenzo Quagliano. Le iscrizioni al laboratorio di illustrazione e fumetto si possono effettuare entro venerdì 28 Settembre presso il Centro Polifunzionale Giovanile Arbostella, in Viale Verdi - Quartiere Arbostella – Salerno dalle 17 alle 21 dal Lunedì al Venerdì.