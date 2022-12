Castel San Giorgio, taglio del nastro del Centro Polifunzionale a Villa Calvanese

"Un centro diurno per accogliere, aggregare e stimolare, con molteplici attività, i nostri concittadini che hanno dato il loro grande contributo alla società e che ora, mentre si godono il giusto riposo, meritano tutte le nostre attenzioni. Siamo davvero felici di poter venire incontro alle esigenze dei nostri nonni con un luogo interamente dedicato a loro. Uno spazio che sarà, per chi lo frequenterà, una seconda casa, dove sarà possibile anche intessere una rete di relazioni sociali per combattere, in alcuni casi, anche la solitudine e l'isolamento. Da ieri sera Villa Calvanese si è arricchita di una nuova luce, quella del centro polifunzionale per la Terza Età.Siamo felici, come amministrazione comunale, di poter mettere a disposizione della nostra comunità questo importante servizio". Lo ha detto la sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara che ieri sera, dinanzi ad un folto pubblico, ha tagliato il nastro del centro polifunzionale. Con il primo cittadino c'erano l'assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano, i sindaci di Nocera Inferiore e Roccapiemonte, la dirigente del Piano di Zona S01-1 Nicla Iacovino e numerosi amministratori locali.

I servizi

I partecipanti al Centro Polifunzionale saranno seguiti da personale specializzato ed indirizzati verso molteplici attività: dal teatro alla ginnastica dolce, dai laboratori di cucina ad altre occasioni ricreative. Svago, divertimento ma anche momenti di incontro e di inclusione. Un piccolo faro per chi, dopo una vita di impegni e di lavoro, intende concedersi un po' di svago e di relax in un ambiente armonico e curato.

Il servizio è gratuito e finanziato dall'ambito sociale S01-1.