Centro Coordinamento Salernitana Club: donato al Ruggi un macchinario per monitorare gli emocromi dei bambini

I progressi diagnostici e terapeutici in Pediatria, sono strettamente correlati ad interventi tempestivi e al progresso della medicina di laboratorio. Lo sa bene il 'Centro Coordinamento Salernitana Club' che ha donato al Reparto di Pediatria dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, diretto dalla dottoressa Carolina Mauro, un nuovo e necessario macchinario, per i micrometodi in Pediatria, che consente di monitorare gli emocromi dei bambini soprattutto di fronte all'insorgere di forme infettive. Il macchinario infatti, riduce l'anemizzazione dei piccoli pazienti, perché grazie al suo utilizzo, viene prelevato un solo campione di sangue, a fronte di maggiori, continui e più invasivi prelievi, e nel contempo permette di seguire l'evoluzione della malattia. "Ci avete voluto bene- dice la dottoressa Mauro- e avete permesso che il nostro reparto, sia ancor più efficiente e tecnologicamente avanzato, affinché le diagnosi e le terapie siano sempre più tempestive e valide".

La nota della Direzione del Ruggi