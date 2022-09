Centro Ufologico Mediterraneo: "Tantissimi avvistamenti tra primavera ed estate 2022"

Sono in numero decisamente superiore alla media gli ufo avvistati tra questa primavera e questa estate in Italia: ad annunciarlo è il Centro Ufologico Mediterraneo che, attraverso i suoi canali, ha parlato di tantissimi avvistamenti in tutta la penisola, anche dieci al giorno.

"Non tutti, ovviamente, sono ufo - precisano dal Centro Ufologico - ma solo una minima quantità, la quale è stata pubblicata".

Gli avvistamenti nella nostra provincia

Anche la provincia di Salerno è stata interessata da tanti avvistamenti: sarebbero stati, infatti, avvistati ufo a Salerno, Paestum e Baia Arena a Montecorice.