Festa della Liberazione, Salerno celebra il 79^ anniversario: il programma

Salerno si prepara alla tradizionale cerimonia organizzata dalla Prefettura di Salerno in occasione del 79^ anniversario della “Liberazione” del 25 aprile. In particolare, alle 9 presso la Chiesa del Sacro Cuore è prevista la Santa Messa in suffragio ai caduti officiata da Padre Raffaele Bufano e Don Giuseppe Greco, Cappellano provinciale della Polizia di Stato con la lettura della “Preghiera del Partigiano” e alle 9,40 in piazza Vittorio Veneto, onori ai caduti e deposizione delle corone d’alloro al Monumento ai Caduti e alla lapide del Partigiano Tenente Ugo Stanzione, poi la lettura della “Preghiera della Patria" e il saluto del Prefetto di Salerno con i messaggi commemorativi da parte del sindaco di Salerno, del presidente della Provincia, di un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali (CISL), di un Rappresentante delle Associazioni combattentistiche e d’arma (Associazione Nazionale Combattenti e Reduci) e dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Salerno.

I dettagli

Alle ore 10,25, presso il Monumento del Marinaio si terranno l'alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia con la lettura della “Preghiera del Marinaio”, mentre alle 10,40 in Piazza XXV Aprile, la deposizione di un fascio di fiori da parte del Presidente dell’ANPI di Salerno e, ancora, alle ore 11,10 presso il Palazzo della Provincia, la deposizione di una corona d’alloro da parte delle Autorità e delle Associazioni Partigiane ai piedi della lapide che ricorda le Medaglie d’Oro della Resistenza.

La curiosità

La cerimonia sarà allietata dalla presenza dell’Associazione Musicale Complesso Strumentale “Lorenzo Rinaldi” - Città di Giffoni Valle Piana, diretta dal maestro Francesco Guida. Parteciperanno gli studenti degli Istituti Comprensivi “Gennaro Barra e Vicinanza” e dell’Istituto Alberghiero di Stato “Roberto Virtuoso” di Salerno.