Quarantuno anni dall’attentato delle Brigate Rosse: cerimonia a Torrione con le istituzioni

Questa mattina, con inizio alle 9.30, in Via Parisi (ora Piazza Vittime del terrorismo) nel quartiere Torrione di Salerno, alla presenza dei vertici istituzionali e del Questore della provincia di Salerno Giancarlo Conticchio, con la deposizione di tre corone di alloro al monumento eretto, offerte dalla Polizia di Stato, dall’Esercito Italiano e dal Comune di Salerno, si è tenuta - come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella - una breve cerimonia per ricordare il barbaro attentato terroristico che provocò, in data 26 agosto 1982, la morte dell’Agente della Polizia di Stato Antonio Bandiera, dell’Agente Scelto della Polizia di Stato Mario De Marco e del Caporale dell’Esercito Italiano Antonio Palumbo.

La cerimonia

Sul luogo dell’attentato, con lo schieramento del Picchetto d’onore della Polizia di Stato, dei Gonfaloni dei Comuni di Salerno, Roccadaspide e Sangineto, del Gonfalone della Provincia e il Labaro dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, sono intervenuti il vice sindaco di Salerno Paki Memoli, il Comandante del Reggimento Cavalleggeri Guide (19°) di Salerno Colonnello Luigi D’Altorio, la signora Maria Antonietta Iuliano (vedova dell’Agente De Marco) e rappresentanti dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Presenti anche sindaci e rappresentanti delle Forze di Polizia e di altre istituzioni. Alla deposizione delle tre corone è proseguito un minuto di raccoglimento scandito dalle note del trombettiere della Banda Musicale della Città di Giffoni Valle Piana e, ancora a seguire, una preghiera e la benedizione da parte del Cappellano Provinciale della Polizia di Stato.