Certosa di Padula, quasi duemila visitatori a Pasqua e Pasquetta

Ottimi numeri per la Certosa di San Lorenzo durante le festività pasquali.

I dati

Il dato più alto si è registrato a Pasquetta con 1.122 presenze. Ma in totale sono state 1.736 le persone che hanno raggiunto la cittadina padulese per

visitare il più vasto complesso monastico dell’Italia Meridionale, Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco, nonché uno dei più interessanti

monumenti in Europa per magnificenza architettonica e copiosità di tesori artistici.