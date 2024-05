Certosa di Padula, arriva il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano

Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano visiterà domani - venerdì 16 maggio alle ore 16 - la Certosa di Padula. Subito dopo si terrà un incontro pubblico, presso il refettorio del complesso monumentale, per discutere delle attività di promozione turistica e territoriale.

Il tema

Al centro del convegno, naturalmente, la Certosa di San Lorenzo, in qualità di grande attrattore culturale e turistico, un'opera di straordinaria grandiosità, ma anche uno dei più interessanti complessi monastici dell’Italia Meridionale e in Europa per magnificenza architettonica e copiosità di tesori artistici.