La Costiera Amalfitana sposa l’eleganza del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG

Il 14 ottobre il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG si presenta per la prima volta a Cetara, presso l’Hotel Cetus, per un pomeriggio dedicato interamente alla presentazione della Denominazione e delle sue caratteristiche.Nell’ambito delle attività di promozione e formazione, il Consorzio di Tutela ha accolto questa nuova opportunità per promuovere la Denominazione agli operatori del settore, alla stampa e ai wine lovers, focalizzandosi sulle caratteristiche salienti che contraddistinguono la Denominazione rispetto al resto del mondo Prosecco. Tre sono le Masterclass dedicate al Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG e guidate da Antonio Stanzione, curatore di Guida Bio, e dal Direttore del Consorzio, Diego Tomasi.

L'iniziativa

Alle ore 15.00 si tiene il primo appuntamento, Dal vigneto al calice: conoscere il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, a cui seguirà alle ore 17.00 Di Riva in Riva, un approfondimento che darà la possibilità di scoprire le peculiarità del terroir. L’ultimo incontro previsto si tiene alle ore 19.00 con un focus sugli abbinamenti: Dall’aperitivo al dolce: come abbinare il Superiore a tavola.Le masterclass sono a numero chiuso e prenotabili qui eventbrite.it . Tutti gli aggiornamenti saranno online su prosecco.it e sui canali social del Consorzio di Tutela.