Cetara Contadini Pescatori: concluso il press tour alla scoperta dei gusti del borgo

Si è concluso, a Cetara, il press tour organizzato nell'ambito dell'iniziativa Cetara Contadini Pescatori. Il tour che ha visto coinvolte le imprese Ce.Tour S.A.S. (capofila), Simona Tafuri (Sopra Il Limoneto), Luigi Sandro Zuppardi (A Regina), Gesthotel S.R.L., Torrente’s S.R.L., San Pietro S.R.L., Cianciola S.R.L.S., Ristorante Acquapazza S.R.L., l’Azienda Agricola Roberto Luigi Di Crescenzo, era destinato a giornalisti interessati al settore turismo, life style, turismo esperienziale, viaggi.

Il tour

Al press tour hanno partecipato Emilio Dati (Mondointasca - www.mondointasca.it e PleinAir - www.pleinair.it), Antonio Campanile (INEWS Magazine - Svizzera), Antonella Montesi (Corriere Italianità - Svizzera), Lia Mintrone (BonCulture) e Teobaldo Fortunato (The Way Magazine e 24OreNews). I giornalisti hanno trascorso un paio di giorni a Cetara, dove hanno potuto apprezzare le bellezze dell'incontaminato paese di pescatori, intervistando chef, produttori di colatura di alici, titolari di bnb e di agenzie di viaggio o produttori di limoni, ma anche cittadini e negozianti, fornitori di servizi e appassionati di pesca e pescato. Molto apprezzate la presentazione del progetto, alla presenza del sindaco di Cetara Roberto Della Monica e del progettista Antonio Dura e di Rosario D'Acunto presidente nazionale Assotes e rappresentante della società Artès, la visione delle clip di prodotto realizzate nel corso del progetto Cetara Contadini Pescatori che hanno per protagoniste le aziende partecipanti, la visita all'azienda Nettuno di trasformazione di prodotti ittici guidata da Giulio Giordano, le passeggiate alla Torre Vicereale, museo-cantina della Colatura di alici di Cetara (oltre che spazio dedicato alle esposizioni di arte) e le visite alle aziende produttrici di limoni.

La due giorni di press tour è volata, raccogliendo grande entusiasmo da parte dei partecipanti che, accolti calorosamente da chi li ha ospitati, hanno potuto anche degustare le eccellenze della gastronomia cetarese nei quattro ristoranti protagonisti del progetto Cetara Contadini Pescatori – Gal Terra Protetta.