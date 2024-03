Salerno, al Foyer del Teatro Nuovo la presentazione del libro "Che Sia Luce" di Luana Bruno

Il Teatro Nuovo di Salerno apre le sue porte al dialogo culturale giovedì 4 aprile, con l'evento dedicato alla letteratura presso il Foyer café letterario. La scrittrice Luana Bruno, ricercatrice italiana che vive in Spagna, presenterà il suo libro "Che Sia Luce", un titolo che promette riflessioni e nuovi orizzonti ai suoi lettori. L'incontro, previsto per le 20:30 in via Laspro 8, vedrà i saluti introduttivi di Gianluca De Martino e sarà moderato da Rosaria Fioretto.