Curiosità, Chiara Ferragni in Cilento per una domenica di relax

Domenica Chiara Ferragni ha trascorso una giornata di relax e mare nel cuore del Cilento. L'influencer, accompagnata da un gruppo di amici, ha navigato tra Marina di Camerota e Scario, dedicando anche qualche momento ai fan per scattare foto ricordo.

Domenica di relax

Ferragni ha noleggiato un gommone per esplorare l'area marina di Costa degli Infreschi, un paradiso naturale noto per i suoi scenari mozzafiato e le acque incontaminate. Durante la gita, è apparsa serena e sorridente, godendosi un lungo bagno nelle limpide acque della costa cilentana. Dopo il tuffo, Ferragni ha brindato con gli amici a bordo del gommone, un momento catturato in diverse foto e video poi condivisi sui social. Sempre disponibile, l'influencer non ha negato ai fan qualche scatto ricordo, dimostrando ancora una volta la sua vicinanza e gratitudine verso chi la segue.