Addio ai Fruttini di Nonno Matteo: la storica gelateria di Lancusi ha chiuso i battenti

Aveva annunciato la chiusura "per ferie" il 7 settembre, la storica Gelateria Matteo di Lancusi. Ma, da allora, le saracinesche del noto laboratorio artigianale non sono state più rialzate, tanto che diversi affezionati clienti, anche a mezzo social, hanno chiesto informazioni sulla auspicata riapertura. "Stiamo lavorando per riaprire a Roma", hanno annunciato gli stessi titolari su Facebook, rispondendo ai tanti golosi che attendevano di poter riassaporare i singolari fruttini gelato.

Il ricordo

Era il 1958 quando nonno Matteo iniziò a deliziare i palati di grandi e piccini con i suoi gelati, riuscendo a tramandare la passione per l'eccellenza e la tenacia nel portare avanti l'azienda familiare fino alla sua terza generazione. Tanta amarezza per la chiusura definitiva del locale nella Valle dell'Irno, dunque, tra tutti gli amanti del gelato artigianale.