Il Covid non risparmia lo staff di Vincenzo Mansi, il maestro pizzaiolo: "Torneremo più forti di prima"

Per colpa del Covid, siamo già a casa da una settimana, ancora un po' di tempo e saremo di nuovo sul campo di battaglia come sempre, tutto lo staff. Chiedo scusa a tutte le persone che mi stanno contattando e a tutte le persone che verranno questa sera che ancora non sanno, ci rivedremo presto, questa volta ha beccato anche noi questo mostro invisibile. Grazie a Dio stiamo tutti bene. L'importante è la salute, chi è in buona salute è ricco senza saperlo.

Lo ha scritto sui social il maestro pizzaiolo, Vincenzo Mansi. Il contagio ha raggiunto anche parte del suo staff e, così, il locale risulta chiuso per la quarantena a cui si è sottoposta l'intera squadra, per tutelare la propria e l'altrui salute. "Sto già pensando ad una pizza anti-Covid - dice il tenace Vincenzo Mansi - Tra gli ingredienti, patate novelle, funghi e formaggi ricchi di vitamine: sarà squisita e presto i nostri clienti potranno assaggiarla". Conto alla rovescia, dunque, per la riapertura della amatissima attività.