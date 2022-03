Ultime ore per il Chocoland, tante prelibatezze alla Stazione Marittima di Salerno

Ultime ore per il “Chocoland, la terra dei golosi" nello splendido scenario della stazione marittima di Salerno. Domani la manifestazione, alla sua prima edizione nella città capoluogo, chiuderà ufficialmente i battenti. Ma non mancano le occasioni per divertirsi e assaggiare del buonissimo cioccolato. Anche oggi sarà dato ampio spazio ai bambini con lo spettacolo dei burattini del maestro Mario Ferraioli, il truccabimbi e attività musicali con l’area danza. Non mancheranno le sfide dei maestri del cioccolato e pasticcieri italiani che si ritrovano, per l’ultima volta – almeno per quest’anno - a "sfidarsi" a suon di cioccolato, in ogni sua forma e di ogni tipo.

Le specialità

Tanta la curiosità per i dolci siciliani, ciambelle, dolci della tradizione napoletana croccante, liquirizia calabra e il cioccolato di Modica che hanno attirato visitatori e salernitani. Soddisfatto per questa prima edizione l’organizzatore Luigi De Simone che, con il suo villaggio del cioccolato, è ormai conosciuto a livello nazionale. Dal Vomero a Sorrento, passando per Salerno, Chocoland non delude le aspettative. “Guardiamo al futuro con speranza agendo con determinazione ogni giorno sul presente, per portare a compimento il progetto di una Salerno sempre più attrattiva e ricca di opportunità – ha dichiarato in occasione dell’inaugurazione l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Salerno Alessandro Ferrara - Ci sono e ci saranno sempre più eventi nella città di Salerno, per ogni stagione e per tutti i gusti”. C'è tempo fino a domani, 20 marzo, per poter ammirare e assaporare le prelibatezze di alcuni dei migliori pasticceri e cioccolatieri e conoscere il maestro Vanacore con il suo Abc del cioccolato. Un’occasione da non perdere. Spazio anche alla solidarietà con lo stand dedicato all'autismo con l'associazione Invisibili realtà.