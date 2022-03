Buona la prima per "Chocoland, la terra dei golosi": oggi il taglio del nastro

Buona la prima per "Chocoland, la terra dei golosi" che oggi ha ufficialmente inaugurato la sua prima edizione anche nella città di Salerno. Presenti al taglio del nastro l'organizzatore Luigi De Simone, l'assessore alle Attività Produttive Alessandro Ferrara e il consigliere comunale di maggioranza Gianluca Memoli. "È un onore essere qui oggi, Salerno diventa sempre più attrattiva anche grazie a queste attività che inevitabilmente lasciano il segno e fanno conoscere la nostra Città", ha dichiarato l'assessore Ferrara.

La curiosità

L'iniziativa gode infatti del patrocinio del Comune di Salerno. Presenti questa mattina anche gli studenti dell'istituto alberghiero Virtuoso. Maestri del cioccolato e pasticcieri italiani si ritrovano così nel capoluogo di provincia per "sfidarsi" a suon di cioccolato, in ogni sua forma e di ogni tipo. Oggi, dalle 16 alle 20 spazio alle attività dedicate ai più piccoli con il Truccabimbi, l'area danza e attrazioni spettacolari mentre dalle 16 alle 20 lo spettacolo dei burattini con il maestro Mario Ferraioli. Sempre nella giornata di oggi ampio spazio all'intrattenimento musicale con Mirco Nese e un'area giochi dedicata ai bimbi. Dalle 16 alle 20 è in programma anche "Cioccolatv", diretta web con Lino D'Angiò. Ricca di attività e di appuntamenti anche quella di domani, venerdì 18 marzo: gli stand apriranno alle ore 10 quando ci sarà il truccabimbi fino alle ore 13 e poi nel pomeriggio dalle 14 alle 20; contemporaneamente per gli adulti le lezioni con il maestro Vanacore fino alle 14. Dalle 16 alle 20 il teatro dei Burattini. Ampio spazio anche alla cultura con "Gaby Books", con l'esposizione di libri e laboratori gratuiti per bambino con la creazione di segnalibri, dalle 15.30 alle 19.30. Anche venerdì non mancherà la buona musica con Vanessa.