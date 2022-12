Salerno, grande successo per il Christmas Gospel Concert 2022

Christmas Gospel Concert 2022 a Salerno, grandissimo successo per lo spettacolo che si è svolto nella meravigliosa chiesa di San Benedetto, nel centro storico della città. Lo spettacolo, che ha registrato sold out in entrambi gli appuntamenti, ha incantato i presenti, raccogliendo grande entusiasmo e un forte coinvolgimento del pubblico in sala. Tra le istituzioni presenti, anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, e il Monsignor Andrea Bellandi, arcivescovo delle Diocesi di Salerno, Campagna e Acerno. Oltre al tradizionale repertorio gospel, gli artisti hanno deliziato il pubblico presente con un medley delle canzoni natalizie.

Il Christmas Gospel Concert incanta Salerno

Si tratta di uno degli eventi natalizi più attesi a Napoli, dove è giunto ormai all’8° edizione. Per la prima volta, lo spettacolo si è svolto anche a Salerno. Il 10 dicembre 2022, nella meravigliosa cornice della Chiesa di San Benedetto, nel centro storico della città, si è tenuto questo esplosivo concerto Gospel, pieno di ritmo, energia e passione per festeggiare la magia del Natale. Protagoniste assolute dell’evento, l’incredibile artista afro americana Lara Johnson e le più talentuose voci della musica gospel italiana e internazionale. Uno spettacolo che, celebrando la suprema gioia della musica, ha regalato emozioni, suggestioni e atmosfere uniche.

La voce graffiante di Lara Johnson, star internazionale dall’innato carisma scenico, la sublime Rita Ciccarelli, con il suo coro Flowin’Gospel, hanno dato vita a uno show musicale che ha ripercorso le più belle canzoni del panorama della musica gospel di tutti i tempi. Voci potenti e calorose, sulle vibranti note degli esultanti cori gospel, che sono giunte dritte all’anima. Musica, storia, arte, cultura e divertimento in un evento musicale unico che ha dato vita e colore allo spirito natalizio. L’evento è stato organizzato da Mutart Agency e Grandecampania.it, con il patrocinio del comune di Salerno.