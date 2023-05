“Ciao sono Simona, una nuvola che si perde nel cielo”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è svolto ieri nel magnifico scenario del Complesso Monumentale di San Giovanni a Cava de’Tirreni, l’evento commemorativo in ricordo della piccola Simonetta Lamberti, organizzato dall’ Associazione “Panacea Mediterranea” presieduta dal Fotogiornalista Alessandro Memoli. L’evento ha riscosso grande successo di pubblico, la cittadinanza cavese, molto legata alla piccola Simonetta, ha risposto non solo presenziando all’evento, ma ha anche deciso di accogliere la Prof.ssa Procaccini, Madre della piccola Simonetta, che ringraziamo col cuore di averci concesso l’onore di “ricordare” il tragico episodio e sopratutto di essere ritornata qui, da noi, a Cava de’Tirreni. Fra i tanti che l’hanno accolta, scuole comprese, qualcuno ha esibito delle foto, altri hanno raccontato aneddoti e giochi vissuti con Simonetta, molte compagne di scuola hanno rivissuto i bei momenti trascorsi insieme, ecc. Il tutto ha contribuito alla perfetta resa nonché volontà dell’evento, che appunto aveva imperativo categorico quale quello di suscitare emozioni. Altro ruolo importantissimo lo hanno avuto i relatori che ringraziamo pubblicamente, l’Avv. Penalista Marco Salerno, l’Avv. Pasquale Zambrano dell’associazione dei Briganti dell’Orco, il Giornalista Stefano Pignataro, la Dott. Annamaria Torre referente Libera Salerno, la quale a causa di un imprevisto che le ha impedito di essere presente, ha sposato sin da subito la progettualità, e la Conduttrice e Moderatrice Dott.ssa Leonarda Scrocco presidente di UCID Cava De’Tirreni - Costa d’Amalfi, con la quale Panacea ha cooprodotto l’evento. Un ringraziamento va sopratutto all’ amministrazione comunale che ci ha ospitati nella splendida location e ci ha onorati per la durata dell’ intero evento attraverso la presenza del sindaco Dott. Vincenzo Servalli. Panacea nasce per essere tra la gente e con la gente, ieri ne ha avete saputo cogliere il significato onorandoci della vostra presenza. Insieme, possiamo essere Panacea. Grazie.