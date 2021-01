Cibi, bevande calde e coperte ai senzatetto: ogni venerdì scende in campo l'Unità di Strada del Vopi

La generosità e l'altruismo sono di casa a Salerno. L'ennesima dimostrazione del buon cuore dei cittadini è stata la nuova iniziativa avviata da ieri dai volontari del Vopi che hanno costituito l'Unità di Strada. Gli operatori, con giovanissime leve del mondo del volontariato, ogni venerdì, guidati dal coordinatore Espedito Festa e dalla giovanissima vice-coordinatrice Maria Gaeta, offriranno cibi e bevande calde, oltre che coperte ai senzatetto della città.

Soddisfazione grande da parte del presidente del Vopi, Enzo Savarese per l'impegno dei volontari che stanno raccogliendo molte adesioni da cittadini di buon cuore e dagli esercenti più generosi, come Fabiana Vitale di Pane in tavola. E' anche possibile donare delle coperte calde rivolgendosi direttamente ad Espedito Festa presso il liceo Alfano I di Salerno, dove intanto la docente Gilda Ricci ha incoraggiato molti studenti ad unirsi al Vopi per offrire supporto a chi sta vivendo un momento di difficoltà.









