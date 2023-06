“Bentornati rifiuti estivi”: tornano i mozziconi e le cannucce sulle spiagge, l'appello di Voglio un Mondo Pulito

“Bentornati rifiuti estivi”. A scriverlo, con amara ironia, Voglio un Mondo Pulito, il tenace gruppo di giovani capitanato da Ciccio Ronca che, dopo aver pulito la spiaggia, ieri, hanno ricominciato a raccogliere mozziconi ed altri rifiuti prodotti dai bagnanti incivili.

"Ecco la chiara dimostrazione di come sia l’uomo a creare danni all’ambiente. - osservano - Come ogni estate, compaiono questo tipo di rifiuti che in inverno difficilmente troviamo sulle spiagge. Mozziconi, cannucce, cucchiaini e palette di gelati ecc, ormai sono la nostra unità di misura estiva. Riusciremo a cambiare gesto quest’anno? O sarà la solita lotta contro i mulini a vento?", si chiedono, infine, i volontari.