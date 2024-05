Cicerale onora i fratelli Aldo e Ugo Valiante: intitolate due strade

Doppia intitolazione a Cicerale per onorare la memoria dei fratelli Aldo e Ugo Valiante, entrambi nati nel piccolo comune cilentano e scomparsi a distanza di undici anni l’uno dall’altro. La cerimonia è stata organizzata dal sindaco Giorgio Ruggiero e dall'ammistrazione comunale che hanno fortemente voluto le due intitolazioni. Una strada per Aldo Valiante che fu, per dieci anni vicesindaco di Salerno e assessore ai tempi del terremoto del 1980. "Cavaliere della Repubblica e Funzionario delle Poste, segretario Sindacale Pt, nostro padre - ricorda il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante - uomo di grande profilo morale e di profondo attaccamento alle sue origini ciceralesi, ha lasciato forti in noi i valori della dignità e della cilentanità”. Una strada anche per Ugo Valiante, zio di Gianfranco, che fu medico legale per 35 anni presso tutti gli Uffici Giudiziari della Provincia di Salerno. Anch’egli svolse un’importante attività sindacale e politica. È stato segretario di sezione e consigliere comunale di Vallo della Lucania per vent’anni, presidente della Comunità Montana Gelbison e Cervati e della USL n°59 di Vallo della Lucania.

Il commento di Gianfranco Valiante: