CicloTeatroTour Cilento, finita la prima parte del progetto

Si è chiusa la prima parte del CicloTeatroTour Cilento, il progetto di teatro in bicicletta nei borghi del Cilento realizzato dai due ex calciatori della Cavese Andrea Mitri e Sergio Mari. Per il triestino/fiorentino Mitri (che ha giocato in B e C con Cavese, Monza, Triestina e altre) una piacevole scoperta di luoghi affascinanti che non aveva mai visto. Per il salernitano Sergio Mari ( anche lui B e C tra Cavese, Centese ed altre) la conferma che il suo spettacolo di burattini fa divertire ed elettrizzare tutti i bambini che incontra.

Le iniziative

Bambini sorridenti, ospitalità e luoghi meravigliosi ancora non troppo conosciuti. Questo hanno incontrato gli attori Sergio Mari ed Andrea Mitri portando il loro teatro in giro in bicicletta per il Cilento, con l’appoggio della Associazione Terra Cilento che si occupa della valorizzazione di queste terre. Partendo da Paestum hanno portato Pulcinella ed i loro Racconti di Calcio ad Ottati, Sant’Angelo Fasanella, Corleto Monforte, Bellosguardo, Roscigno, Sacco, Ogliastro Cilento, Perdifumo, San Mauro Cilento e Agnone Cilento, trovando ovunque ospitalità ed interesse, nonostante la pioggia abbia disturbato in parte il loro percorso.Sostenuti anche da Cava United e Longobarda Salerno ed accolti con grande disponibilità dai sindaci dei paesi visitati, i due hanno portato avanti pedalando questo progetto che si ispira al teatro dei girovaghi, quando gli artisti portavano i loro spettacoli tra la gente e non si rinchiudevano nei teatri. Dopo qualche giorno di riposo Sergio Mari proseguirà il tour in solitaria dirigendosi, per una piccola aggiunta, verso San Mauro la Bruca e Tortorella.